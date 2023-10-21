Стартовал новый опрос о переименовании улиц и скверов в «Киев Цифровой»

В приложении «Киев Цифровой» стартовал новый опрос для жителей столицы. Он касается переименования улиц и скверов. Голосование продлится до 3 ноября.
Планируют:
- назвать сквер между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в честь Дмитрия Коцюбайло;
- назвать сквер между улицами Бастионной и Михаила Бойчука в честь Николая Мозгового;
- назвать в честь Лидии Гончаренко сквер расположенный между домами 120-Б и 120-В на улице Жилянской;
- переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича;
- переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе на Бессарабский проезд.
Для того чтобы проголосовать в приложении «Киев Цифровой»:
- выбирайте «Электронная демократия» ⟶ «Опрос»;
- просматривайте список названий и нажмимайте «Проголосовать».
Ранее мы писали , что отныне в Киеве Цифровом можно оценить поездки в общественном транспорте.
Фото: Киевский городской совет.