Стартовал новый опрос о переименовании улиц и скверов в «Киев Цифровой»

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Наталия Габрух
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В приложении «Киев Цифровой» стартовал новый опрос для жителей столицы. Он касается переименования улиц и скверов. Голосование продлится до 3 ноября.

Планируют:

  • назвать сквер между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в честь Дмитрия Коцюбайло;
  • назвать сквер между улицами Бастионной и Михаила Бойчука в честь Николая Мозгового;
  • назвать в честь Лидии Гончаренко сквер расположенный между домами 120-Б и 120-В на улице Жилянской;
  • переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича;
  • переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе на Бессарабский проезд.

Для того чтобы проголосовать в приложении «Киев Цифровой»:

  • выбирайте «Электронная демократия» ⟶ «Опрос»;
  • просматривайте список названий и нажмимайте «Проголосовать».

Ранее мы писали , что отныне в Киеве Цифровом можно оценить поездки в общественном транспорте.

Фото: Киевский городской совет.

Опубликовано: 21 октября 2023
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