Как сейчас выглядит мост, который строят на Оболони

В Киеве идет строительство пешеходного моста, который должен объединить набережную, парк «Наталка» и пляж на Оболонском острове. В настоящее время строители соединили одну из арочных конструкций моста. Продолжается подготовка к обвариванию. Об этом сообщает Telegram-канал «Київ Новини».

Как известно, мост планируют изготовить из металла из «Азовстали ». Он будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

Завершить строительство хотят в 2024 году.

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