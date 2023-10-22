В Ирпене могут запустить электрические пассажирские автобусы

Как отмечает мэр города, с общественным транспортом в Ирпене существует неотложная потребность. Об этом сообщает Big Kyiv.

Мэр города Александр Маркушин отмечает, что об этом шла речь в ходе встречи с Даниэлем Буше, директором Немецкого общества международного сотрудничества GIZ Ukraine.

В GIZ Ukraine пообещали, что помогут решить проблему нехватки в общине электрических пассажирских автобусов. Также в GIZ подумают, как помочь в обеспечении социальной инфраструктуры солнечными панелями.

Кроме того, GIZ Ukraine планирует открыть проектный офис в Ирпене. Они предоставят экспертов, которые будут учить местных специалистов подаваться на международные гранты для развития общины.

GIZ Ukraine не в первый раз помогает городу. Помощь уже оказывалась в рамках программы « ULEAD с Европой/ULEAD with Europe ». Так, после деоккупации в прошлом году коммунальное предприятие УЖКХ «Ирпень» получило погрузчик, генераторы, бензопилы и другую важную технику и инструменты для ликвидации последствий боевых действий. А этой осенью для КП «Ирпеньводоканал» предоставили сертификат на 75 тысяч евро для закупки стройматериалов, инструментов для ремонта и самосвал с краном.

Ранее мы писали , что Киев получил 23 автобуса от Братиславы: когда и где они начнут курсировать.

Фото: Big Kyiv, Focus.ua.