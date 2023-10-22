На укрытия Киева и области выделили более 4 млрд грн: сколько в других областях

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Наталия Габрух
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Киевский регион выделил больше всего средств на обустройство и ремонт бомбоубежищ — 4 млрд 242 млн грн. Об этом сообщает Telegram-канал "Ирпень, Буча, Гостомель, Киев, Ворзель".

Следующими по объему выделенных средств идут Винницкая область – 618 млн, Одесская – 478 млн и Днепропетровская – 465 млн. Меньше всего за оборудование бомбоубежищ заплатили в Ивано-Франковской области – 11 млн грн.

В общей сложности по всей стране на обустройство укрытий направят более 9 млрд грн.

Ранее мы писали, что запустили сайт "Железные укрытия", где можно следить за восстановлением укрытий по всей Украине.

Фото: "Слово и дело".

Опубликовано: 22 октября 2023
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