Запустили сайт "Железные укрытия", где можно следить за восстановлением укрытий по всей Украине.

Министерство стратегической промышленности представило сайт «Железные укрытия», созданный для отслеживания и контроля укрытий по всей Украине.

Об этом министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил в своем Telegram.

Цель проекта – обеспечить надлежащими укрытиями все население страны и развить культуру их использования.

Отмечается, что к июню этого года только 1287 укрытий были приведены в надлежащее состояние. С июня по сентябрь в надлежащее состояние было приведено уже 2604 укрытия, что вдвое больше чем за год до того. К концу года прибавится еще 2956.

Следить за процессом восстановления укрытий можно по ссылке .

Фото: Александр Камышин