Запустили сайт "Железные укрытия", где можно следить за восстановлением укрытий по всей Украине.

Министерство стратегической промышленности представило сайт «Железные укрытия», созданный для отслеживания и контроля укрытий по всей Украине.
Об этом министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил в своем Telegram.
Цель проекта – обеспечить надлежащими укрытиями все население страны и развить культуру их использования.
Отмечается, что к июню этого года только 1287 укрытий были приведены в надлежащее состояние. С июня по сентябрь в надлежащее состояние было приведено уже 2604 укрытия, что вдвое больше чем за год до того. К концу года прибавится еще 2956.
Следить за процессом восстановления укрытий можно по ссылке .
Фото: Александр Камышин