В Киеве около 500 «Пунктов несокрушимости» находятся в состоянии готовности

Руководитель КМВА Сергей Попко утверждает, что в настоящее время в столице продолжают функционировать где-то 20 «Пунктов несокрушимости». Еще около 500 находятся в состоянии готовности. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

«При необходимости мы можем оперативно нарастить их количество до показателей прошлого сезона. В полную мощность они заработают только в случае блэкаута», — рассказывает Сергей Попко.

Он напомнил, что эти объекты должны снабжать жителей теплом, водой, светом, интернетом, местами для отдыха. Также Сергей Попко просит во время стабилизационных отключений не нагружать «Пункты несокрушимости» без крайней необходимости.

Ранее мы писали , что в приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости.

Фото: Информационное агентство Украина Информ