На Троещине обустроили современное укрытие с автоматическим открыванием дверей

1136
Ирина Маймур
share share

В Троещине после капитального ремонта заработало обновленное укрытие. Оно расположено на улице Оноре де Бальзака, 4.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

В трех помещениях под каждым подъездом сделали капитальный ремонт, провели вентиляцию, воду, обустроили санузлы, поставили скамейки и пеленальный столик. Также в укрытии есть запас питьевой воды и коллективная аптечка.

Дверь хранилища оборудована электронными приборами, автоматически открывающими замок во время уведомления о тревоге.

Стены укрытия украшает Самчиковская роспись. Ее нарисовала художница Ольга Машевская.

Ранее мы писали, что на укрытия Киева и области было выделено более 4 млрд грн.

Фото: Анна Старостенко

Опубликовано: 26 октября 2023
share share
Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.