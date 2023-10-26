На Троещине обустроили современное укрытие с автоматическим открыванием дверей

В Троещине после капитального ремонта заработало обновленное укрытие. Оно расположено на улице Оноре де Бальзака, 4.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

В трех помещениях под каждым подъездом сделали капитальный ремонт, провели вентиляцию, воду, обустроили санузлы, поставили скамейки и пеленальный столик. Также в укрытии есть запас питьевой воды и коллективная аптечка.

Дверь хранилища оборудована электронными приборами, автоматически открывающими замок во время уведомления о тревоге.

Стены укрытия украшает Самчиковская роспись. Ее нарисовала художница Ольга Машевская.

Ранее мы писали, что на укрытия Киева и области было выделено более 4 млрд грн.

Фото: Анна Старостенко