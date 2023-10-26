Местное ОСМД разрушило входную группу усадьбы Лапинских на Гончара

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Ирина Маймур
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Местное ОСМД изуродовало комплекс памятников малой архитектурной формы усадьбы Лапинских на улице Гончара, 60.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

110-летний кирпичный мостик ОСМД начали разбирать еще в прошлом году. Тогда Департамент охраны культурного наследия КГГА остановил противоправные работы на объекте культурного наследия и обязал восстановить оригинальное ограждение. Однако через год его так и не отстроили.

«Больше разрушена подпорная стенка, а сейчас разбирается оригинальное ограждение, отделяющее усадьбу от проезжей части улицы Гончара», — отметил Перов.

Каждый из элементов входной группы – перила, подпорная стенка и кирпичное ограждение – имеет самостоятельный памятникоохранный статус.

«Это одна из последних сохранившихся в городе целостных входных групп усадьбы. Во многом это стало возможным именно благодаря памятохранительному статусу, защищавшему архитектурные элементы еще недавно», — отметил Перов.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 26 октября 2023
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