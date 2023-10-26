Местное ОСМД разрушило входную группу усадьбы Лапинских на Гончара

Местное ОСМД изуродовало комплекс памятников малой архитектурной формы усадьбы Лапинских на улице Гончара, 60.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

110-летний кирпичный мостик ОСМД начали разбирать еще в прошлом году. Тогда Департамент охраны культурного наследия КГГА остановил противоправные работы на объекте культурного наследия и обязал восстановить оригинальное ограждение. Однако через год его так и не отстроили.

«Больше разрушена подпорная стенка, а сейчас разбирается оригинальное ограждение, отделяющее усадьбу от проезжей части улицы Гончара», — отметил Перов.

Каждый из элементов входной группы – перила, подпорная стенка и кирпичное ограждение – имеет самостоятельный памятникоохранный статус.

«Это одна из последних сохранившихся в городе целостных входных групп усадьбы. Во многом это стало возможным именно благодаря памятохранительному статусу, защищавшему архитектурные элементы еще недавно», — отметил Перов.

Фото: Дмитрий Перов