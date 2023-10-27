На месте демонтированного советского танка в Броварах высадили деревья

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Ирина Маймур
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В Броварском парке «Победа» на месте демонтированного советского танка высадили деревья.

Об этом сообщили в КП «Бровары-Благоустройство».

На территории, где раньше находилась советская военная техника, высадили 20 деревьев Дерен коуса. Это экзотический декоративный куст семьи дереновых.

В прошлом году в парке «Победа» демонтировали танк, самолет и бронетранспортер советских времен. Вместо них хотели установить новые украинские символы или посадить деревья и кустарники.

Ранее мы писали, что на Соломенке озеленили парк «Орленок».

Фото: КП «Бровары-Благоустройство»

Опубликовано: 27 октября 2023
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