На месте демонтированного советского танка в Броварах высадили деревья

В Броварском парке «Победа» на месте демонтированного советского танка высадили деревья.
Об этом сообщили в КП «Бровары-Благоустройство».
На территории, где раньше находилась советская военная техника, высадили 20 деревьев Дерен коуса. Это экзотический декоративный куст семьи дереновых.
В прошлом году в парке «Победа» демонтировали танк, самолет и бронетранспортер советских времен. Вместо них хотели установить новые украинские символы или посадить деревья и кустарники.
Ранее мы писали, что на Соломенке озеленили парк «Орленок».
Фото: КП «Бровары-Благоустройство»