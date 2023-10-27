Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами

Самовольно обустроенную парковку на улице Набережно-Крещатицкой заблокировали бетонными плитами.

Об этом сообщили в сообществе «Пассажиры Киева».

«Как мы и предлагали, проезд с самого утра кто-то заблокировал бетонными плитами. От скандала до решения проблемы прошло меньше суток. Так бы всегда», — пишут «Пассажиры Киева».

Напомним, что 26 октября владельцы пристани из БЦ «Днепр Плаза» самовольно произвели разметку на пешеходной зоне, обустроив там паркинг на 40 мест.

Поэтому киевлянка Роксоляна Гера чуть не попала под колеса автомобиля во время утренней пробежки по набережной. Ведь автомобили заезжали на незаконный паркинг на большой скорости.

Раньше мы писали, что у проспекта Лобановского обустроили новый наземный переход.

Фото: «Пассажиры Киева»