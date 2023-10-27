В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину

На территории гимназии №153 Киева демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщил активист Олег Слабоспицкий.

Он отмечает, что в прошлом году гимназия «тихо спрятала памятник под фанеру, которую окрасили под цвет постамента».

Гимназия №153 имени Пушкина до 2020 года была с русским языком обучения. Вскоре, как отмечает активист, она официально избавится от имени русского поэта.

Бюст — один из 69 объектов, которые должны убрать из публичного пространства в рамках деколонизации согласно решению Киевсовета.

Ранее мы писали, что в столице демонтировали памятник советскому военачальнику Михаилу Кирпоносу.

Фото: Олег Слабоспицкий