В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину

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Ирина Маймур
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На территории гимназии №153 Киева демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщил активист Олег Слабоспицкий.

Он отмечает, что в прошлом году гимназия «тихо спрятала памятник под фанеру, которую окрасили под цвет постамента».

Гимназия №153 имени Пушкина до 2020 года была с русским языком обучения. Вскоре, как отмечает активист, она официально избавится от имени русского поэта.

Бюст — один из 69 объектов, которые должны убрать из публичного пространства в рамках деколонизации согласно решению Киевсовета.

Ранее мы писали, что в столице демонтировали памятник советскому военачальнику Михаилу Кирпоносу.

Фото: Олег Слабоспицкий

Опубликовано: 27 октября 2023
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