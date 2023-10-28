Uklon готовится запустить сервис доставки еды

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Наталия Габрух
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Сервис такси Uklon готовится к запуску новой услуги по доставке пищи. Об этом, ссылаясь на курьеров-тестеров, пишет Forbes Украина. Новая функция будет частью приложения Uklon.

«Само приложение по функционалу похоже на Glovo, по дизайну – на Bolt Food», — комментирует тестировщик сервиса.

В пресс-службе Uklon сообщают, что проект находится на стадии разработки. Детали и сроки запуска не раскрывают, но курьеры считают, что это может произойти уже в середине ноября в Киеве.

По словам одного из тестировщиков, после запуска Uklon планирует нанять около 200 курьеров.

Одним из возможных будущих ресторанов в приложении Uklon может стать американская сеть фастфудов KFC.

Доставка – не новая услуга для Uklon. С 2020 года сервис позволяет заказать авто для перевозки по городу свертков, документов и т.д. Услуга доступна как пассажирам, так и корпоративным клиентам в 27 городах Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках.

Фото: Depositphotos.

Опубликовано: 28 октября 2023
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