В Киеве и области сильный ветер: падают деревья, есть погибшие

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Наталия Габрух
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Сегодня в Киеве объявили штормовое предупреждение – ІІ уровень опасности. Наблюдаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду.

Городские власти призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщают в КГГА, в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался. Со временем сообщили о еще одном погибшем.

Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, отказался от госпитализации.

По улице Ивасюка ветер вынес большую конструкцию на дорогу. Проезд в одном из направлений перекрыт.

ДТЭК заявляет о возможных отключениях электричества. В Киевской области отключения происходят с самого утра. В Киеве также происходят локальные аварийные отключения.

Ранее мы писали, что в результате ливня подтопило почти все районы Киева.

Фото: ГСЧС Украины, Киев Новости, Андрей Смолий.

Опубликовано: 28 октября 2023
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