ХУИЗИТ выпустили тематическую коллекцию футболок ко Дню украинской письменности и языка

Украинский гендерно-нейтральный бренд «ХУИЗИТ» совместно с Instagram-проектом Wall can talk создали тематический дроп футболок ко Дню украинской письменности и языка.
В дроп вошли три футболки с реальными надписями на стенах городов Украины:
«Надписи на стенах – это искусство уличного манифеста, это рефлексия на заборах и ответ на события. Мы выпустили лимитированный дроп футболок с надписями, которыми говорят стены в разных городах нашей страны о важности языка. Разговаривайте на украинском, бомбите стены на украинском, думайте на украинском. Язык важен», — комментируют авторки.
Футболки можно приобрести на сайте «ХУИЗИТ» или на странице бренда в Instagram .
Ранее мы писали, что Lady Di atelier и украинский воин «Терен» выпустили коллекцию футболок «Железные люди».
Фото: бренд «ХУИЗИТ».