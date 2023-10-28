ХУИЗИТ выпустили тематическую коллекцию футболок ко Дню украинской письменности и языка

Украинский гендерно-нейтральный бренд «ХУИЗИТ» совместно с Instagram-проектом Wall can talk создали тематический дроп футболок ко Дню украинской письменности и языка.

В дроп вошли три футболки с реальными надписями на стенах городов Украины:

«Досить гаваріть, почни розмовляти» (Житомир);

«Мова важлива» (Київ);

«Стус живий» (Київ).

«Надписи на стенах – это искусство уличного манифеста, это рефлексия на заборах и ответ на события. Мы выпустили лимитированный дроп футболок с надписями, которыми говорят стены в разных городах нашей страны о важности языка. Разговаривайте на украинском, бомбите стены на украинском, думайте на украинском. Язык важен», — комментируют авторки.

Футболки можно приобрести на сайте «ХУИЗИТ» или на странице бренда в Instagram .

Ранее мы писали , что Lady Di atelier и украинский воин «Терен» выпустили коллекцию футболок «Железные люди».

Фото: бренд «ХУИЗИТ».