ХУИЗИТ выпустили тематическую коллекцию футболок ко Дню украинской письменности и языка

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Наталия Габрух
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Украинский гендерно-нейтральный бренд «ХУИЗИТ» совместно с Instagram-проектом Wall can talk создали тематический дроп футболок ко Дню украинской письменности и языка.

В дроп вошли три футболки с реальными надписями на стенах городов Украины:

  • «Досить гаваріть, почни розмовляти» (Житомир);
  • «Мова важлива» (Київ);
  • «Стус живий» (Київ).

«Надписи на стенах – это искусство уличного манифеста, это рефлексия на заборах и ответ на события. Мы выпустили лимитированный дроп футболок с надписями, которыми говорят стены в разных городах нашей страны о важности языка. Разговаривайте на украинском, бомбите стены на украинском, думайте на украинском. Язык важен», — комментируют авторки.

Футболки можно приобрести на сайте «ХУИЗИТ» или на странице бренда в Instagram .

Ранее мы писали, что Lady Di atelier и украинский воин «Терен» выпустили коллекцию футболок «Железные люди».

Фото: бренд «ХУИЗИТ».

Опубликовано: 28 октября 2023
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