Lady Di atelier и украинский воин «Терен» выпустили коллекцию футболок «Железные люди»

Первое инклюзивное ателье Lady Di atelier вместе с украинским воином и писателем Александром Тереном Будьком выпустили коллекцию футболок «Железные люди».
«Железные люди — это о несокрушимом духе, памяти и борьбе. Каждый день украинец прилагает немало усилий, чтобы будущее Украины процветало и было наполнено свободой жизни», — говорят создатели коллекции.
На изделиях дропа можно увидеть три слова, которые олицетворяют силу украинцев: память, мощь духа и борьба.
Футболки дропа есть в белом и черном цветах. Их стоимость – 1500 грн.
Каждые 500 гривен с продажи изделий направят на неотложные нужды ВСУ.
Ранее мы писали, что потерявшие конечности на войне воины ВСУ стали героями инклюзивного проекта Damirli х Superhumans.
Фото: Lady Di atelier