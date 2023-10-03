Lady Di atelier и украинский воин «Терен» выпустили коллекцию футболок «Железные люди»

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Ирина Маймур
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Первое инклюзивное ателье Lady Di atelier вместе с украинским воином и писателем Александром Тереном Будьком выпустили коллекцию футболок «Железные люди».

«Железные люди — это о несокрушимом духе, памяти и борьбе. Каждый день украинец прилагает немало усилий, чтобы будущее Украины процветало и было наполнено свободой жизни», — говорят создатели коллекции.

На изделиях дропа можно увидеть три слова, которые олицетворяют силу украинцев: память, мощь духа и борьба.

Футболки дропа есть в белом и черном цветах. Их стоимость – 1500 грн.

Каждые 500 гривен с продажи изделий направят на неотложные нужды ВСУ.

Ранее мы писали, что потерявшие конечности на войне воины ВСУ стали героями инклюзивного проекта Damirli х Superhumans.

Фото: Lady Di atelier

Опубликовано: 03 октября 2023
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