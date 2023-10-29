Кинотеатр в Пуще-Водице хотят снести под строительство

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Наталия Габрух
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Здание кинотеатра на 3-й линии Пущи-Водицы на улице Юнкерова хотят снести под строительство. Об этом сообщает Telegram-канал «Жизнь Оболонского района».

В прошлом это был однозальный кинотеатр, построенный в 1962 году по типовому проекту для небольших населённых пунктов. Он функционировал до 1990-х годов. Сейчас здание оценено городскими властями в 2 млн грн. На его месте планируют построить многоэтажку.

Отмечается, что здание находится на балансе КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева».

Согласно проекту решения Киевсовета, помещение разыграют на конкурсе без учета коммунального земельного участка. На его месте должно появиться минимум 5-этажное здание под видом строительства общественного (рекреационного) комплекса с досуговым центром для детей и молодежи.

«Будет там частный центр досуга для молодежи, бизнес-центр (с детской комнатой) или жилой комплекс, пока неизвестно. Но вопрос, зачем же «инвестору» строить подземный паркинг на 48 паркомест для центра досуга, или это подойдет под элитный ЖК?», — отмечают активисты.

Они обеспокоены, что будущий «инвестор» получит 21 сотку столичной земли в центре курорта Пуща-Водица под не совсем понятное строительство за 2 млн грн, или 50 тысяч долларов. То есть значительно меньше, чем этот коммунальный актив должен реально принести городу поступлений в бюджет.

Ранее мы писали , Верховный Суд окончательно отменил разрешение на застройку Никольской Слободки.

Фото: Telegram-канал «Жизнь Оболонского района».

Опубликовано: 29 октября 2023
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