Верховный Суд окончательно отменил разрешение на застройку Никольской Слободки

Верховный Суд Украины окончательно запретил застройку Никольской Слободки.

Об этом сообщил общественный деятель, правозащитник и доброволец ВСУ Олег Симороз в Facebook.

"Мы выиграли очень важный суд по незаконной застройке берега Днепра на столичной Никольской Слободке. Сегодня Верховный суд вынес окончательное решение в нашу пользу", - заверил он.

По его словам, борьба против незаконного строительства на улице Никольско-Слободской продолжалась девять лет.

Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, что застройщик ООО «Новая Слободка» хотел построить по адресу Никольско-Слободская, 7–9 ЖК. Местные жители выступили против. Строительство было заморожено из-за судебных исков, однако через некоторое время возобновили, и на участок заехала строительная техника. Тогда коммунальщики и местные установили бетонные блоки и перекрыли проезд для техники. В конце концов, строительство приостановили и забор убрали.

В июне 2021 года суд окончательно запретил строительство высот на Никольской Слободке. А в ноябре Киевсовет проголосовал за создание парка вдоль Никольской Слободки. Активисты собрали средства для разработки концепции ревитализации прибрежных зон и заказали концепт парка «Дикий Левый» архитекторам из SBM Studio.

Фото: Елена Фатеева