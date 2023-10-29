Непогода в Киеве повредила самый большой флаг Украины

Сильный ветер 28 октября повредил главный флаг Украины в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«Из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Крепкое ветроустойчивое полотнище не выдержало непогоды, бушующей в столице. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы», — комментирует заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Пока поврежденные остатки флага с флагштока сняли. Подготовленное запасное полотнище вывесят, как только улучшатся погодные условия.

Также по состоянию на вечер 28 октября в Киеве обнаружили поврежденных или поваленных более 780 деревьев. В ликвидации последствий урагана было задействовано 34 единицы техники и 208 работников КО «Киевзеленстрой» и КП УЗН районов столицы.

Ранее мы писали , что в Киеве и области сильный ветер: падают деревья, есть погибшие.

Фото: Борис Корпусенко.