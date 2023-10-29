Пять зданий Киева внесли в реестр объектов культурного наследия

Экспертная комиссия по учету объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в реестр объектов культурного наследия, как памятники архитектуры и истории пять зданий. Об этом сообщает Украинский международный институт восстановления.
В реестр попали следующие здания:
Путем внесения этих построек в реестр объектов культурного наследия их можно спасти от сноса и радикальной перестройки.
«Сегодня мы видим, как хотя бы каждый месяц в процессе реконструкции сносятся исторические здания, которым не присвоен статус памятников архитектуры и это действительно ценные примеры нашей культуры, не надуманные. Проблема состоит в том, что общественность узнает об этом тогда, когда уже начались какие-то разрушения, а органы охраны потом разводят руками», — комментируют в Украинском международном институте восстановления.
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Фото: Украинский международный институт восстановления.