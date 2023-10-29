Пять зданий Киева внесли в реестр объектов культурного наследия

Экспертная комиссия по учету объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в реестр объектов культурного наследия, как памятники архитектуры и истории пять зданий. Об этом сообщает Украинский международный институт восстановления.

В реестр попали следующие здания:

Жилой дом, 1899 года, в котором жили Н. Анциферов, А. Давыдов, М. Пасечник. Он расположен на Десятинном переулке, 7;

Дом-памятник истории по адресу: Музейный переулок, 8 (8-А) в Печерском районе Киева;

Жилой дом на Прорезной, где размещались правление Киевского общества фотографов-любителей «Дагер», управление Киевского залога Украинского Государства, штабы Сборного корпуса и Киевской добровольческой дружины;

Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского на Голосеевском проспекте, 3;

«Дом мебели» по адресу: бульвар М. Михновского (Дружбы народов), 23 в Печерском районе Киева.

Путем внесения этих построек в реестр объектов культурного наследия их можно спасти от сноса и радикальной перестройки.

«Сегодня мы видим, как хотя бы каждый месяц в процессе реконструкции сносятся исторические здания, которым не присвоен статус памятников архитектуры и это действительно ценные примеры нашей культуры, не надуманные. Проблема состоит в том, что общественность узнает об этом тогда, когда уже начались какие-то разрушения, а органы охраны потом разводят руками», — комментируют в Украинском международном институте восстановления.

Ранее мы писали , что в «Дом с насекомыми» снова свезли строительную технику.

Фото: Украинский международный институт восстановления.