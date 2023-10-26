К «Дому с насекомыми» снова свезли строительную технику

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Валерия Гуржий
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К историческому «Дому с насекомыми» на улице Владимирской, 93 снова свезли строительную технику.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 26 октября 2023
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