В Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

«Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскирования или режима работы во время действия военного положения», — говорится в сообщении.

Документ предлагает ввести штраф для граждан на сумму от 8500 до 17000 грн. Бизнес за нарушение комендантского часа должен будет заплатить от 51 000 до 102 000 грн.

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Фото: Joshua Hoehne/Unsplash .