В Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа

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Наталия Габрух
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

«Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскирования или режима работы во время действия военного положения», — говорится в сообщении.

Документ предлагает ввести штраф для граждан на сумму от 8500 до 17000 грн. Бизнес за нарушение комендантского часа должен будет заплатить от 51 000 до 102 000 грн.

Ранее мы писали , киевский ресторан Boho оштрафовали за работу во время комендантского часа.

Фото: Joshua Hoehne/Unsplash .

Опубликовано: 30 октября 2023
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