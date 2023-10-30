На Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы

На улице Энтузиастов в Киеве с 30 октября по 3 ноября планируют обустроить повышенные пешеходные переходы. В настоящее время движение транспорта ограничат. Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на УК «Киевавтодор».

При благоприятных погодных условиях работы продлятся с 09:00 до 18:00.

Ограничение движения будет происходить поочередно непосредственно в местах устройства переходов.

Соответствующие работы проведут в рамках капитального ремонта улицы Энтузиастов. Недавно здесь проложили асфальт, ФЭМ-плитку и установили забор вдоль Русановского канала.

Ранее мы писали , что у проспекта Лобановского обустроили новый наземный переход.

Фото: КГГА.