В Киеве началось строительство дороги в неработающий аэропорт «Киев» стоимостью около 136 млн гривен

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Наталия Габрух
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9 октября этого года КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» заключило с ООО КП «Шляхбуд Инвест» договор на строительство 2 очереди подъездной автомобильной дороги от просп. Валерия Лобановского (близ примыкания ул. Владимира Брожко) в международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в Соломенском районе Киева. Цена договора составила 135,93 млн. гривен. Об этом сообщает «Київ Влада».

По условиям договора, подрядчик до конца апреля 2024 должен выполнить дорожные работы, организовать дорожное движение, переложить газопровод, проложить инженерные сети, обустроить дождевую канализацию и наружное освещение, выполнить благоустройство и озеленение.

Договор заключили с ООО КП «Шляхбуд Инвест», так как желающих посоревноваться за указанный подряд не нашлось.

История новой дороги в аэропорт «Жуляны» продолжается, по меньшей мере, с января 2010 года, когда КГГА приняла распоряжение от 25.01.2010 года №20 о ее строительстве в рамках подготовки к «Евро-2012».

В феврале 2011 г. КГГА утвердила проект указанного строительства. Общую стоимость работ тогда оценивали в 224,07 млн. гривен. В 2016 году общая стоимость строительства выросла более чем вдвое – до 531,54 млн гривен, в 2017-м – до 737,23 млн гривен. Недавно распоряжением столичной администрации от 14.09.2023 №711 этот показатель вырос уже до 2,34 млрд гривен.

В конце 2019 года председатель совета директоров международного аэропорта «Киев» Денис Костржевский рассказал, что городские власти взяли на себя обязательство построить в аэропорт новую дорогу, чего сделано не было. По его данным, на 2019 год дорога была почти достроена, а вложено в нее было 60% запланированных средств.

В октябре 2020 года мэр Виталий Кличко отметил, что строить дорогу продолжат. При этом уже в феврале 2022 года активисты обнаружили , что на участках указанной дороги, где раньше уложили асфальт, появилось немало ям, которые фактически поглотили выделенные на указанное строительство бюджетные миллионы.

Новый подрядчик работ – ООО КП «Шляхбуд Инвест», он зарегистрирован в 2018 году. Текущий договор компании имеет самую высокую стоимость среди других.

КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» было создано Киевсоветом в 1998 году. Коммунальное предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА. Деятельность указанного департамента направляет, координирует и контролирует лично глава КГГА Виталий Кличко.

Ранее мы писали , что стало известно, когда завершат первую очередь Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Фото: Википедия.

Опубликовано: 30 октября 2023
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