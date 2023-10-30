Кафе на Гончара принимает на переработку книги и бутылки, чтобы дать им вторую жизнь

В кафе на Гончара, 8/5, принимают на переработку книги на русском языке. Об этом сообщает издание «Вікенд».

В кафе изготовляют и используют стеклянную посуду из обрезанных бутылок. Также планируют изготавливать предметы интерьера из переработанной бумаги.

«Мы перерабатываем книги и производим из них вазы, светильники. Технологию переработки бутылок в стаканы я долго отрабатывала. У меня самодельные инструменты, потому что в Украине трудно найти нужные насадки для шлифования стакана цилиндрической формы», — комментирует основательница проекта Нателла Думбадзе.

Проект начался с изготовления стаканов. Также владелица уверяет, что хотела внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Стаканы используют не только в кафе, но и продают их. Покупают посуду большей частью другие заведения, чтобы использовать у себя. Также в заведении сотрудничают с изготовителями свечей: они заливают в стаканы воск.

«В общем, я задумала в этом проекте скомбинировать несколько различных материалов, которые можно перерабатывать: бумагу, стекло и волокна. Две технологии из трех уже запущены: перерабатываем бутылки в стаканы, а бумагу в разные изделия», — говорит Нателла Думбадзе.

Из бумаги создают в первую очередь светильники. Изделия из бумаги довольно легкие, а такой светильник кажется керамическим. Когда команда стала изучать тему, то узнала, что из переработанной бумаги делает даже мебель. Также в кафе делают из нее визитки и карточки для художников, для предпринимателей, которые хотят иметь визитки на экобумаге.

Стаканы из переработанных бутылок и бумагу делают по специальной технологии вручную, поэтому такие изделия стоят дороже.

Команда подчеркивает, что производя такие изделия, они уменьшают количество мусора, который теперь не попадает на свалки. Кроме того изделия получаются красивыми и минималистичными. Для изготовления цветных стаканов команда использует бутылки разных видов и уверяет, что такие стаканы трудно найти в магазинах.

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Фото: «Вікенд».