На этой неделе в трех районах Киева демонтируют незаконную рекламу: где именно

Бригады коммунального предприятия «Київреклама» продолжают освобождать город от незаконных вывесок. С 30 октября по 3 ноября будут демонтированы незаконные вывески и рекламные средства на правом берегу Киева. Рекламные конструкции уберут с пяти улиц. Об этом сообщают в Управлении по вопросам рекламы КГГА.

Демонтаж состоится по следующим адресам:

улица Старовокзальная (возле Галицкой площади);

улица Сечевых Стрельцов (угол улицы Александра Конисского);

улица Дмитриевская (возле Национального цирка);

проспект Голосеевский (на углу улицы Васильковской);

улица Борисоглебская (возле улицы Братской).

В Управлении по вопросам рекламы напомнили, что вывески нужно размещать законно. Заявление на размещение вывески (конструкции до 3-х метров) можно подать онлайн через веб-портал на официальном сайте Управления по вопросам рекламы.

Ранее мы писали , что в Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы.

Фото: КГГА.