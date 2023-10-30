На этой неделе в трех районах Киева демонтируют незаконную рекламу: где именно

Бригады коммунального предприятия «Київреклама» продолжают освобождать город от незаконных вывесок. С 30 октября по 3 ноября будут демонтированы незаконные вывески и рекламные средства на правом берегу Киева. Рекламные конструкции уберут с пяти улиц. Об этом сообщают в Управлении по вопросам рекламы КГГА.
Демонтаж состоится по следующим адресам:
В Управлении по вопросам рекламы напомнили, что вывески нужно размещать законно. Заявление на размещение вывески (конструкции до 3-х метров) можно подать онлайн через веб-портал на официальном сайте Управления по вопросам рекламы.
Ранее мы писали, что в Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы.
Фото: КГГА.