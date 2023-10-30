На этой неделе в трех районах Киева демонтируют незаконную рекламу: где именно

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Наталия Габрух
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Бригады коммунального предприятия «Київреклама» продолжают освобождать город от незаконных вывесок. С 30 октября по 3 ноября будут демонтированы незаконные вывески и рекламные средства на правом берегу Киева. Рекламные конструкции уберут с пяти улиц. Об этом сообщают в Управлении по вопросам рекламы КГГА.

Демонтаж состоится по следующим адресам:

  • улица Старовокзальная (возле Галицкой площади);
  • улица Сечевых Стрельцов (угол улицы Александра Конисского);
  • улица Дмитриевская (возле Национального цирка);
  • проспект Голосеевский (на углу улицы Васильковской);
  • улица Борисоглебская (возле улицы Братской).

В Управлении по вопросам рекламы напомнили, что вывески нужно размещать законно. Заявление на размещение вывески (конструкции до 3-х метров) можно подать онлайн через веб-портал на официальном сайте Управления по вопросам рекламы.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы.

Фото: КГГА.

Опубликовано: 30 октября 2023
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