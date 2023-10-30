На углу Гончара и Хмельницкого обновили сквер: что уже сделали

Сквер на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого, где стоял памятник Зое Космодемьянской, обновили. Концепцию нового пространства назвали Acoustic Park, которую разработала киевская архитектурная студия Aranchii Architects.

Работы по обустройству сквера почти завершены. Уже проложили новые дорожки, установили скамейки и провели озеленение территории. Осталось установить звуковые установки, которые фокусируют и отражают звуковые волны. Они находятся на этапе разработки. Об этом сообщает The Village Украина.

Студия Aranchii Architects разработала концепцию обновления сквера бесплатно по запросу города.

Работы выполняют в пределах расходов, предусмотренных городским бюджетом на 2023 год для КП УЗН Шевченковского района на работы по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений. Работы также выполняли работники коммунального предприятия.

Концепция Acoustic Park предполагала сохранение всех здоровых взрослых деревьев, новые транзитные маршруты, скамейки с покрытием из натуральной древесины и небольшую центральную площадь эллиптической формы.

Места для отдыха максимально отделили от пешеходных дорожек, чтобы сделать пребывание посетителей там более приватным.

На площади еще должны разместить инсталляцию, которая будет фокусировать и отражать звуковые волны так, что в определенных фокусных точках человек может услышать усиленные звуки окружающей среды, случайных событий или разговоров, происходящих на другом конце инсталляции. Материал конструкции пока находится на стадии согласования, рассматривают несколько вариантов.

Основным дополнением зеленой зоны являются многолетники. Aranchii Architects отвечали за предварительную концепцию озеленения. В результате в сквере высадили лаванду, осоку и гортензии, а также спирею (цветущие кусты) и злаки, известные как «бриллиантовая трава».

Ранее мы писали , что в центре Киева появятся сквер и памятник украинскому художнику Георгию Нарбуту.

Фото: The Village Украина, Aranchii Architects.