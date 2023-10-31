В Киеве прокуратура требует от застройщика отреставрировать полуразрушенное здание XIX века

Прокуратура требует в судебном порядке привести в надлежащее состояние полуразрушенную усадьбу Леонтия Багговута. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Дом конца XIX века находится по адресу Багговутовская, 16 и относится к только что обнаруженным объектам культурного наследия города Киева.

Здание положило начало заселению современной Лукьяновки и является одним из немногих оставшихся от исторической застройки улицы Багговутовской.

Между Департаментом охраны культурного наследия КГГА и обществом еще в 2018 году был заключен охранный договор на указанный объект культурного наследия. Однако, владелец усадьбы не принимал мер по ее сохранению, состояние дома на сегодняшний день является неудовлетворительным и местами аварийным.

В связи с этим окружная прокуратура обратилась в административный суд с иском к владельцу дома привести его в надлежащее состояние в соответствии с требованиями охранного договора и предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Ранее мы писали , что усадьбу Терещенко планируют реставрировать.

Фото: Википедия.