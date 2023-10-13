Усадьбу Терещенко планируют реставрировать: что будет в доме после этого и сколько времени уйдет

"Фонд наследия Терещенко" настаивает на обязательной реставрации здания, а не реконструкции, то есть сохранении его исторического облика.

Об этом рассказала председатель правления "Фонд наследия Терещенко" Елена Терещенко, пишет Liga.net.

Первым этапом по возвращении памятника общине должен стать комплексный осмотр здания, чтобы определить его техническое состояние. Последний подобный осмотр проводился в 2016 году — с тех пор состояние усадьбы, вероятно, уже ухудшилось.

После осмотра здание должны законсервировать — это нужно для того, чтобы зафиксировать сооружение в том состоянии, в котором оно сейчас (чтобы оно дальше не разрушалось). И только после консервации приступят к разработке проекта реставрации.

В отреставрированном доме планируют обустроить Музей благотворительности — "чтобы воспитывать будущие поколения на примерах известных киевских семей-меценатов", говорит Елена.

Музей хотят сделать современным и интерактивным, вроде Музея становления украинской нации в Киеве. Проект музея и его будущую концепцию уже нарабатывают и планируют представить мэру Киева Виталию Кличко.

Особняк Ивана Терещенко сохранился в том состоянии, которое позволяет реставрировать его за довольно быстрый период времени — понадобится от одного до двух лет, считает архитектор и реставратор Иван Быков, член Научно-методического совета по охране культурного наследия в Министерстве культуры.

Как отмечает краевед Михаил Кальницкий, интерьеры здания, к сожалению, не сохранились. По его данным, в 1970-х годах усадьба Терещенко была отремонтирована — в здании заменили крышу, а вместо деревянных перекрытий установили бетонные. От родных интерьеров остались только стены, лестничные клетки, из декора незначительные металлические элементы.

По его словам, к непосредственной реставрации следует пройти четыре стадии:

этап предварительных исследований (обзор);

научно-технологические исследования;

стадия разработки проекта;

разработка рабочей документации.

Когда же начнут реставрацию — зависит от того, как скоро власти города выполнят решение Верховного суда и передадут памятник киевлянам. Ведь КГГА до сих пор не зарегистрировала собственность за обществом.

Ранее мы писали, что историческую усадьбу Терещенко, расположенную на бульваре Тараса Шевченко, 34, окончательно вернули в собственность города.

Дом на Тараса Шевченко, 34/11 построили в течение 1874—1875 в стиле эклектики и неоготики. У усадьбы также расположен двухэтажный дворовый флигель. Около 40 лет здесь жила известная семья предпринимателей Терещенко.

В 2006 году здание приватизировала компания ОАО «Центрелеватормлинстрой». Все здание с тех пор принадлежало новому владельцу и предназначалось для реконструкции. Однако за 15 лет сооружение так и не отреставрировали, оно находится в заброшенном состоянии.

Напомним, что в 2020 году Департамент охраны культурного наследия КГГА согласовал проект реконструкции дома Терещенко под офисный центр, однако защитники здания выступили, ведь это вмешательство в памятник архитектуры.

В конце концов в 2021 году Киевская городская прокуратура подала в суд на Центрелеватормлинстрой, чтобы признать незаконным владение усадьбой и вернуть ее в коммунальную собственность города. 9 февраля Верховный Суд передал дело в рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда Украины.

Фото: Дмитрий Перов, Википедия, Liga.net