Киевские клубы создали организацию UNight, которая будет защищать права ночной электронной сцены

Киевские клубы и промоутеры создали организацию UNight (United for night life). Она будет защищать права и интересы электронной сцены и ее представителей.

Цель UNight – отстаивание прав центра ночной жизни столицы: заведений и их работников, промоутеров, артистов и посетителей. Таким образом, организация хочет создать условия для безопасной, комфортной и позитивной ночной жизни Киева.

К UNight уже присоединились ∄ («клуб на Кирилловской»), Keller, общественная организация «Мистецтво — зброя», бар Sloi, онлайн-проект «Партия рейверов» и бар HVLV.

Присоединиться к организации могут другие учреждения и музыкальные организаторы. Для этого нужно заполнить форму на сайте.

Ранее мы писали, что киевский клуб Arsenal XXII временно закрывается.

Фото: UNight