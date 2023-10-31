В Дарницком районе высадили липы и елки: фото

В Дарницком районе, на проспекте Николая Бажана и вблизи станции метро Харьковская высадили новые деревья. Об этом сообщает руководитель Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

Вдоль проспекта Николая Бажана высадили 80 лип европейских «Паллида», а недалеко от станции метро Харьковская — 17 елок колючих «Глаука».

«Теперь деревья будут украшать главную транспортную артерию района и очищать воздух от выбросов авто», — прокомментировал Николай Калашник.

Он подчеркнул, что учитывая недавнюю непогоду в Киеве, когда ураган повалил и повредил многие деревья, важно обновлять территории молодняком.

Ранее мы писали , что возле Гостомельского аэропорта начали высаживать новый лес.

Фото: Николай Калашник.