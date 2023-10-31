Дом Рональда МакДональда построят на месте исторического здания ХІХ века

Дом Рональда МакДональда построят на месте исторического здания конца XIX века.

Об этом стало известно по результатам обсуждения соответствующего проекта по реконструкции на Консультативном совете Департамента охраны культурного наследия. Последний отправил проект на доработку.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Здание по улице Чорновола, 28 построили в последней трети XIX века. Оно двухэтажное и расположено на высоком каменном цоколе, полуэтаже. Второй этаж подвергся перестройке в 20–30-е годы ХХ века, что можно отнести к историческим наслоениям здания, отметил Перов.

«Полностью поддерживаю наших американских друзей и их планы постройки дома для детей, лечащихся в ОХМАДИТЕ. Однако совершенно не поддерживаю отдельных наших сограждан, которые пытаются «намахать» инвесторов с очередным проектом «реконструкции к фундаменту». Идея подрядчиков максимально проста, если строить на месте существующего здания: не нужно делать землеотвод (правда, это не совсем законно)», — отметил активист.

Перов отметил, что рядом с историческим корпусом больницы есть свободный от застройки участок, где можно было бы расположить такой дом для детей.

Напомним, что первый в Украине Дом Рональда МакДональда для семей с тяжелобольным детьми откроют в третьем квартале 2025 года. Ориентировочная площадь здания составит 3 500 кв. м. Она будет состоять из 5 этажей и будет содержать 50 комнат. Там каждый год смогут размещать 2600 детей с семьями.

Фото: Дмитрий Перов