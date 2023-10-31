Модернистскому зданию «Квіти України» вернули статус памятки в апелляционном суде

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение ОАСК о лишении статуса памятника модернистского павильона «Квіти України». Об этом сообщают активисты сообщества «Цегла».

Как известно, в декабре 2022 года суд упразднил приказ Минкульта о внесении здания «Квіти України» в реестр памятников архитектуры. Впоследствии активисты подали апелляцию.

Упразднение статуса памятника означало, что здание «Квіти України» больше не имеет охранного статуса, а на застройщика не действует предписание Минкульта о запрете строительных работ.

В иске против Минкульта и ДОКС застройщик использовал оценку экспертов из специализированной организации – коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии». Он полностью опровергал любые идеи о ценности, уникальности здания и его соответствии критериям достопримечательности.

Впоследствии стало известно, что Министерство культуры обжалует решение Окружного административного суда о выводе «Квітів України» из реестра памятников. В Минкульте заявляли, что «Квіти України» остаются памяткой культуры и имеют охранный статус. Тогда рассмотрение дела в Окружном суде состоялось по правилам упрощенного производства, участников дела не уведомили.

«Квіти України» – учебно-методический павильон в стиле позднего модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Он построен в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком.

В июне 2021 года вокруг здания появился забор. Информационных стендов на нем не было. Застройщик сначала срезал 30-летний виноград на здании, а затем «Квіти України» начали демонтировать . Активисты тогда сломали строительный забор и начали дежурить у здания.

Ранее мы писали , что Минкульт признал цельным памятник архитектуры на Рейтарской, который начали демонтировать.

Фото: Wikimedia, «Цегла».