Минкульт признал целостным памятник архитектуры на Рейтарской, который начали демонтировать

Экспертный совет Министерство культуры и информационной политики Украины признал целостным памятником истории и архитектуры на улице Рейтарская, 37 и 37а.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Речь идет о фасадном доме 1913 года и расположенном во дворе флигель 1890-х годов, который уже начали сносить. Строительная компания НЕСТ утверждала, что флигель не является памяткой архитектуры. Само здание планировали реконструировать – сохранить фасад, но изменить внутренний объем.

В результате консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Департамента охраны культурного наследия КГГА одобрил проект реставрации дома на Рейтарской, 37 с износом дворовой части.

Ранее мы писали, что утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла