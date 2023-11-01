В Киеве внедряют автоматическую систему регулирования отопления

В Киеве вводят систему автоматического регулирования подачи отопления. Теперь подачу тепла будут менять в зависимости от температуры на улице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала «Киев 24».

Новая система регулирования будет реагировать на погодные условия и, соответственно, будет автоматически уменьшать или увеличивать подачу тепла не только в центральной отопительной системе, но и индивидуально в домах.

«Эта система была введена несколько лет назад. Уже несколько сотен домов к ней подключены. Она автоматически регулирует систему индивидуально в каждом доме», – сообщил Кличко.

Сейчас отопление есть почти во всех домах и учреждениях столицы, однако оно работает «на минимальных оборотах» из-за теплой погоды.

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Фото: Комментарии.Киев