В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

В Запорожье с площади Владимира Вернадского был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспільне Новини.
Разрешение на демонтаж памятника предоставил городской совет по решению исполнительного комитета №593 от 26 октября 2023 года.
По словам запорожского историка Валерия Стойчева, памятник Пушкину был убран в рамках процесса деколонизации.
В прошлом году демонтировали барельеф поэта и передали на хранение в Музей зодчества Запорожья. Остальные части памятника, согласно решению исполкома, должны оприходовать.
Ранее мы писали, что в Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину.
Фото: Валерий Стойчев.