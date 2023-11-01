В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

263
Наталия Габрух
share share

В Запорожье с площади Владимира Вернадского был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспільне Новини.

Разрешение на демонтаж памятника предоставил городской совет по решению исполнительного комитета №593 от 26 октября 2023 года.

По словам запорожского историка Валерия Стойчева, памятник Пушкину был убран в рамках процесса деколонизации.

В прошлом году демонтировали барельеф поэта и передали на хранение в Музей зодчества Запорожья. Остальные части памятника, согласно решению исполкома, должны оприходовать.

Ранее мы писали, что в Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину.

Фото: Валерий Стойчев.

Опубликовано: 01 ноября 2023
share share
В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.