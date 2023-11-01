В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

В Запорожье с площади Владимира Вернадского был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспільне Новини.

Разрешение на демонтаж памятника предоставил городской совет по решению исполнительного комитета №593 от 26 октября 2023 года.

По словам запорожского историка Валерия Стойчева, памятник Пушкину был убран в рамках процесса деколонизации.

В прошлом году демонтировали барельеф поэта и передали на хранение в Музей зодчества Запорожья. Остальные части памятника, согласно решению исполкома, должны оприходовать.

Ранее мы писали , что в Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину.

Фото: Валерий Стойчев.