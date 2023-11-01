Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро

Жители Киева и области просят обустроить паркоместа возле конечных станций киевской подземки.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета.
Автор обращения Артем Карась отметил, что многие люди из области ездят на работу в Киев на автомобиле, не имея возможности оставить транспортное средство возле метро.
По его мнению, паркинги вблизи конечных станций метро позволят:
В настоящее время петиция собрала более 400 подписей. Чтобы ее рассмотрел Виталий Кличко, за обращение должны проголосовать не менее 6 тысяч киевлян.
Ранее мы писали, что комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов.
Фото: petition.kyivcity.gov.ua