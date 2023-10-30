Комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов

Постоянная комиссия по культурному наследию единогласно поддержала петицию против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

Об этом сообщает "Цегла".

Напомним, киевляне обратились к местным властям с призывом разработать механизм создания муралов в городе, в том числе с обсуждением эскизов и местоположений.

Ранее мы писала, что здании в центре Киева, имеющем охранный статус, неизвестные начали рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работу.

Фото: Евгения Кулеба