Комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов

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Валерия Гуржий
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Постоянная комиссия по культурному наследию единогласно поддержала петицию против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

Об этом сообщает "Цегла".

Напомним, киевляне обратились к местным властям с призывом разработать механизм создания муралов в городе, в том числе с обсуждением эскизов и местоположений.

Ранее мы писала, что здании в центре Киева, имеющем охранный статус, неизвестные начали рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работу.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 30 октября 2023
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