В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram

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Наталия Габрух
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Компания Meta объявила о намерениях запуска платной подписки без рекламы в Facebook и Instagram. Услуга будет доступна по всей территории Европейского Союза. Об этом сообщает The Verge.

Начиная с ноября, пользователи смогут оформить подписку за 9,99 евро на вебверсию или за 12,99 евро в месяц на iOS и Android. Такая возможность будет доступна не только жителям Европейского Союза, но и Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии.

Сначала услуга будет распространяться на все связанные аккаунты Facebook и Instagram. Но с 1 марта 2024 г. за каждый связанный аккаунт будет взиматься дополнительная плата в размере 6 евро в интернете или 8 евро на iOS и Android.

При этом Meta будет продолжать предоставлять услуги для тех, кто не хочет платить за подписку без рекламы.

Ранее мы писали, что компания Meta запустила свой аналог Twitter – приложение Threads.

Фото: Dima Solomin/Unsplash .

Опубликовано: 01 ноября 2023
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