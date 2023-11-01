В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД

В Броварах демонтируют детсад, где в январе упал вертолет с руководством МВД. Об этом сообщает мэр города Игорь Сапожко.

Сейчас на строительной площадке идут работы по частичному демонтажу разрушенного во время авиатрощи вертолета помещения.

Мэр уверяет, что если все и дальше будет идти по плану, садик начнет полноценную работу 1 ноября 2024 года.

Реконструкция заведения началась в середине октября. Детсад восстанавливают на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Раньше мы писали , что в Броварах хотят создать индустриальный парк.

Фото: Игорь Сапожко.