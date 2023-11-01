Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов

91
Ирина Маймур
share share

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого начали устанавливать антипарковые столбики.

Их обустраивают в рамках работ по реконструкции улицы, сообщили в ЛКП «Львовавтодор».

«К сожалению, нередко водители массово запарковывают тротуары, оставляя автомобили где попало, и таким образом препятствуют комфортному передвижению пешеходов», – говорится в сообщении.

Ограничители должны помочь урегулировать ситуацию, отметили в ЛКП «Львовавтодор». В общей сложности здесь планируют установить несколько сотен антипарковочных столбиков.

Ранее мы писали, что во Львове начали установку почти 350 ограничительных столбиков на ул. П. Орлика.

Фото: ЛКП «Львовавтодор»

Опубликовано: 01 ноября 2023
share share
В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро В Запорожье демонтировали памятник Пушкину В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.