Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого начали устанавливать антипарковые столбики.

Их обустраивают в рамках работ по реконструкции улицы, сообщили в ЛКП «Львовавтодор».

«К сожалению, нередко водители массово запарковывают тротуары, оставляя автомобили где попало, и таким образом препятствуют комфортному передвижению пешеходов», – говорится в сообщении.

Ограничители должны помочь урегулировать ситуацию, отметили в ЛКП «Львовавтодор». В общей сложности здесь планируют установить несколько сотен антипарковочных столбиков.

Ранее мы писали, что во Львове начали установку почти 350 ограничительных столбиков на ул. П. Орлика.

Фото: ЛКП «Львовавтодор»