В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов

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Ирина Маймур
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С 1 ноября на зеленой ветке киевского метро будет курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«С сегодняшнего дня по зеленой ветке столичного метро уже курсирует поезд из вагонов, которые мы получили от Варшавы. Проехался в этом поезде. Вагоны удобные и хорошие», — заметил городской голова.

Всего Польша передала Киеву 60 вагонов метро.

Специалисты подземки производят все необходимые экспертизы вагонов. Часть из них еще прибавят в подвижной состав столичного метро, а часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов.

Ранее мы писали, что киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро.

Фото: Виталий Кличко

Опубликовано: 01 ноября 2023
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