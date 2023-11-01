На территории Киево-Могилянской академии проведут археологические исследования

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Наталия Габрух
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На территории Киево-Могилянской академии КЗ «Центр консервации предметов археологии» совместно с Институтом археологии НАН Украины и Академией проведут разведывательные археологические исследования. Будут искать фундамент памятника «Остатки Богоявленского собора Киево-Братского монастыря». Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Марину Соловьеву.

«Хочу отметить, что этот памятник в 2022 году по обращению КЗ «Центр консервации предметов археологии» был занесен в Перечень объектов культурного наследия города Киева. А в 2023 году по представлению Департамента охраны культурного наследия – в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», – отметила Марина Соловьева.

Каменный собор был построен в 1690-1695 годах как главный храм Киево-Братского монастыря. По одной из гипотез, во время постройки каменного Богоявленского собора захоронение гетмана Петра Сагайдачного было перенесено. По словам Марины Соловьевой, археологическое изучение остатков собора сможет помочь определить расположение могилы гетмана.

Ранее мы писали, что в КГГА сообщили, сколько объектов культурного наследия насчитывается в городе.

Фото: Википедия.

Опубликовано: 01 ноября 2023
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