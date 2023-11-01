Земельная комиссия Киевсовета отдала под снос дом-памятник на Прорезной

Земельная комиссия Киевского городского совета отдала под снос флигель Усадьбы Грубера на Прорезной, 25А. Здание имеет статус памятки архитектуры градостроительства.

Об этом сообщили активисты сообщества «Цегла».

За соответствующее решение проголосувал 21 из 23 депутатов.

Ранее активист Дмитрий Перов сообщал, что земельная комиссия Киевсовета намерена передать землю под флигелем Усадьбы Грубера в частную собственность под застройку.

Как отмечают в «Мапе Реновации», первое здание на этом участке построили в 1880 году. В 1891 году его состояние оказалось аварийным, тогда же его разобрали. С 1891 года усадьба принадлежала директору Александровской городской больницы Н. Страдомскому и его семье. Новый проект разработал в 1892 году архитектор Кривошеев. Сначала построили часть дома справа от дворового проезда, ныне имеющего номер 25А, позже, на месте бывшего сарая — флигель, примыкающий к дому № 23.

В 1916 году здесь было Общество безвозмездных летних санаторных колоний для больных детей бедного еврейского населения Киева. В советское время усадьбу национализировали и приспособили под коммунальное жилье. С 1990-х арендаторы помещений первого этажа дома в центре Киева часто менялись. В 2003 году решением Киевсовета дом перевели в категорию нежилых.

В 2014 году Киевсовет выдал разрешение на землеустройство и реставрацию дома с приспособлением под офис с магазинами, рестораном и подземной автостоянкой. В последние годы сооружение было скрыто за баннерами.

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Фото: Дмитрий Перов