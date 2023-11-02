На проспекте Лобановского появится регулируемый наземный переход

На пересечении проспекта Лобановского и улицы Брожко обустроят наземный регулируемый переход.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Пуртова.

Переход уже согласован с Патрульной полицией Киева.

«Киев должен стать инклюзивным, но в этот раз уже не на словах. Это требование наших военных, это требование времени», — отметила депутат.

Ранее мы писали, что в Киеве обустроят еще около 10 наземных переходов. Устанавливать их планируют не точечно, а системно по всему городу.

Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua