На проспекте Лобановского появится регулируемый наземный переход

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Ирина Маймур
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На пересечении проспекта Лобановского и улицы Брожко обустроят наземный регулируемый переход.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Пуртова.

Переход уже согласован с Патрульной полицией Киева.

«Киев должен стать инклюзивным, но в этот раз уже не на словах. Это требование наших военных, это требование времени», — отметила депутат.

Ранее мы писали, что в Киеве обустроят еще около 10 наземных переходов. Устанавливать их планируют не точечно, а системно по всему городу.

Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

Опубликовано: 02 ноября 2023
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