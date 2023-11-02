Во Львове завершают восстановление пострадавших в результате обстрелов домов: что успели сделать

Во Львове заканчиваются аварийно-восстановительные работы в домах, пострадавших в результате ракетных обстрелов 6 июля и 15 августа.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Тогда значительные разрушения получили 18 жилых домов на улице Стрыйской и дом на улице Каховская, 29. На сегодняшний день в большинстве домов работы на завершающей стадии, а до конца года планируют завершить все аварийно-восстановительные работы в домах, наиболее пострадавших – это ул. Стрыйская, 62, 64, 66, ведь здесь пришлось восстанавливать разрушенные этажи.

В домах по ул. Стрыйская, 70-72 уже отремонтировали кровли, установили окна и завершают откосы. Также на этой неделе должны привезти отремонтированные входные ворота в дом на ул. Стрыйская, 70. В доме по ул. Стрыйская, 68, окна фактически установлены.

Также полностью сделаны кровли и установлены все окна в домах по ул. Стрыйская 74, 76, 78а. На этой неделе завершат производить откосы на лестничных клетках. Все входные ворота сняты для ремонта. Ориентировочно 15 декабря должны их установить.

Заменили кровли, установлены новые окна, подоконники и отливы и в домах по ул. Стрыйская, 50, 52, 54. В доме № 50 также уже установили входные аутентичные ворота, а входные ворота домов № 52 и 54 еще в работе примерно до середины декабря.

Кроме того, на 70% выполнен ремонт крыши по ул. Каховская, 29. Сейчас здесь восстанавливают трубы. Также усиливают перекрытие в квартирах.

Относительно домов по ул. Стрыйская, 56, 58, 60, здесь уже установили все окна, сделали внутренние откосы, две крыши завершены, одна - в работе.

В то же время в домах по ул. Стрыйская, 62, 64, 66продолжаются работы по восстановлению этажей в доме по ул. Стрыйская, 64 - установлено монолитное перекрытие между 1-м и 2-м и 2-м и 3-м этажами. Проводятся работы по восстановлению стен 4-го этажа.

В доме по ул. Стрыйская, 66 уже восстановлены внешние стены. Далее должны залить монолитное перекрытие для установки металлической конструкции для перекрытия черепицей.

В доме № 62 уже установили монолитное перекрытие, и металлическая конструкция уже готова под укладку черепицы. Восстановлено помещение на техническом этаже.

Во всех трех домах строят дымовые каналы.

Ранее мы писали, что в ночь на 7 июля россия ударила ракетами "Калибр" по комплексу домов, который находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов - Ансамбль исторического центра".

Фото: Львовский городской совет