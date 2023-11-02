Во Львове восстановили исторические окна дома по улице Хмельницкого

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Ирина Маймур
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Во Львове восстановили два исторических окна в доме по улице Богдана Хмельницкого, 143.

Их изготовили по образцу сохранившихся аутентичных окон здания, сообщили в ЛКП «Бюро наследия».

В общей сложности реставрация стоила 73 632 грн. Благодаря программе жители оплатили всего 50%. Остальные средства предоставил немецкий фонд Эбергарда Шока.

«Жители воспользовались программой софинансирования реставрации деревянных окон и замены пластиковых на деревянные. Она предполагает, что при реставрации 60% стоимости работ оплачивает городской совет, а 40% – жители. В случае замены пластиковых окон на деревянные части софинансирования составляют 50% на 50%», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов.

Фото: ЛКП «Бюро наследия»

Опубликовано: 02 ноября 2023
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