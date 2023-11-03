В Харькове россияне разрушили 100-летнее здание колледжа

В Харькове из-за ночной атаки российских беспилотников повреждено здание «Харьковского колледжа транспортных технологий». Ее построили в 1915 году на улице Гольдберговской.

Об этом сообщает «Суспільне Харьків».

Россияне частично разрушили третий и второй этажи.

«Это здание разберут, потом его будут восстанавливать. Движение трамваев пока невозможно открыть», — сообщил мэр Игорь Терехов.

В настоящее время коммунальщики расчищают завалы и демонтируют конструкции, которые могут упасть из здания, также снимут контактную сеть.

Здание колледжа построили в 1915 году, но обучение здесь стали проводить с 1953 года. Ранее колледж ХТЗТ был известен как «Харьковский техникум железнодорожного транспорта».

Ранее мы писали, что Италия поможет восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Фото: «Суспільне Харьків»