Италия поможет восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, разрушенного российской армией.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, пишет "Укринформ".

"Сегодня Италия подписала соглашение о возобновлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией", - сказал он.

По словам Таяни, восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы.

Ранее мы писали, что россияне выпустили по Одессе 19 ракет разных типов. В результате разрушение в историческом центре города, а также разрушен Спасо-Преображенский собор.

Фото: Олег Кипер, libkos