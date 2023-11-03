Киевсовет передал под застройку 200-летний дом на Подоле

На пленарном заседании Киевсовет проголосовал за передачу 200-летнего дома на Подоле под застройку.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Речь идет о доме по улице Набережно-Крещатицкой, 13-15. По его словам, дом имеет действующий статус памятника, но есть обеспокоенность, что застройщик пойдет в суд, чтобы снять статус.

Ранее мы писали, что в список объектов культурного наследия Киева внесли 200-летний дом на Подоле, с которого накануне начали снимать крышу.

Дом на Набережно-Крещатицкой, 13 не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества "Электрическое предприятие". В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Фото: Дмитрий Перов