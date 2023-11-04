Во Львове демонтируют памятник советской космонавтике

129
Наталия Габрух
share share

Во Львове планируется демонтировать памятник советской космонавтике, который также называют памятником Валентине Терешковой.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

«Памятник по ул. Выговского, более известный как памятник Терешковой, будет демонтирован. Завершаем подготовку всех необходимых для этого документов. Работы по демонтажу планируем провести в ближайшее время. Памятник будет перенесен в музей "Территория террора"», - прокомментировал Андрей Москаленко.

Как отмечается на сайте горсовета, скульптура состоит из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Она была установлена в сквере на улице Выговского в 80-х годах прошлого столетия. Тогда улица была названа именем Валентины Терешковой – советской космонавтки, а сейчас – депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», которая в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма.

Ранее мы писали, что в Запорожье демонтировали памятник Пушкину.

Фото: Суспільне Львів.

Опубликовано: 04 ноября 2023
share share
В Харькове презентовали семь пилотных проектов восстановления города В Харькове презентовали семь пилотных проектов восстановления города Студенты КПИ против мурала на стенах 9 корпуса, но эскизы продолжают рассматривать Студенты КПИ против мурала на стенах 9 корпуса, но эскизы продолжают рассматривать Эскиз мурала Евгении Фуллен на Виноградаре зарисовали Эскиз мурала Евгении Фуллен на Виноградаре зарисовали В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных С советского обелиска в Киеве демонтируют звезду: фото С советского обелиска в Киеве демонтируют звезду: фото С кофе, сэндвичами и десертами: на Соломенке открыли кофейню KYІV GAMIR COFFEE С кофе, сэндвичами и десертами: на Соломенке открыли кофейню KYІV GAMIR COFFEE На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода Девять украинских фильмов получат гранты от Netflix: список Девять украинских фильмов получат гранты от Netflix: список
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.