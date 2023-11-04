Во Львове демонтируют памятник советской космонавтике

Во Львове планируется демонтировать памятник советской космонавтике, который также называют памятником Валентине Терешковой.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

«Памятник по ул. Выговского, более известный как памятник Терешковой, будет демонтирован. Завершаем подготовку всех необходимых для этого документов. Работы по демонтажу планируем провести в ближайшее время. Памятник будет перенесен в музей "Территория террора"», - прокомментировал Андрей Москаленко.

Как отмечается на сайте горсовета, скульптура состоит из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Она была установлена в сквере на улице Выговского в 80-х годах прошлого столетия. Тогда улица была названа именем Валентины Терешковой – советской космонавтки, а сейчас – депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», которая в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма.

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Фото: Суспільне Львів.